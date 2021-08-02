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عمرو جمال يرفض انتقاله لصفوف نادي في صيف 2021 ..

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عمرو جمال يرفض انتقاله لصفوف نادي الزمالك في صيف 2021 .. فيديو عمرو جمال يرفض انتقاله لصفوف نادي في صيف 2021 ..

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عمرو جمال لاعب النادي الأهلي السابق ومهاجم طلائع الجيش الحالي، رفض رسميا الانتقال لصفوف نادي أو بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021. وقرر مهاجم الأهلي السابق ارتباط اسمه بالمارد الأحمر حتى حال عدم انضمامه لصفوف مرة ثانية مطلع الموسم المقبل.

وقال عمرو جمال، تلقيت عروض من الأندية الكبرى داخل ولكن أعد جماهير الأهلي أن اسمي سيظل مرتبط بالنادي الأهلي ولن انتقل لأي مكان آخر يحزنهم أو يغضبهم مني، في إشارة واضحة وصريحة منه برفضه الانتقال لصفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي 2021.

المصرى اليوم

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