أخبار عاجلة

95 % نسبة التطعيم ضد كورونا بتعليم عسير -
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقيم مزاداً علنياً لبيع مشغولات ذهبية في الرياض -
الرئيس الأمريكي يأمر بإرسال 1000 جندي إضافيين إلى كابول -
الكاراتيه يقيم بطولة السيدات الأولى بالرياض ويحدد مواعيد اختبارات الحزام الأسود -
السعودية تؤمن أن تقدم أفغانستان مرهون باحتضان الأطياف السياسية والمكونات الاجتماعية -
تعرف على شروط استبدال واسترجاع السلع في قانون «حماية المستهلك» -
البنتاجون يرسل كتيبة إضافية إلى مطار كابل لتأمين الإجلاء -
وكالة الطاقة الذرية تشير لتقدم إيران في تخصيب اليورانيوم رغم معارضة الغرب -
هيئة الكتاب تشارك بمعرض مكتبة الإسكندرية من خلال مبادرة ثقافتك كتابك -
بشراكة مع جامعة القاهرة .. 700 طالب يؤدون امتحانات برامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

فرنسا باتت على مقربة من تحقيق «مناعة القطيع» ضد كورونا

Print
فرنسا باتت على مقربة من تحقيق «مناعة القطيع» ضد كورونا فرنسا باتت على مقربة من تحقيق «مناعة القطيع» ضد كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال آلان فيشر، منسق التطعيم في فرنسا، اليوم الاثنين، إن مواطني بلاده قد يحققون مناعة قطيع ضد «كوفيد 19» بحلول الخريف عندما يكتمل تطعيم 90% من السكان ضد الفيروس المسبب للمرض.

وتعليقا على شروط تكوين مناعة القطيع في فرنسا، قال فيشر لإذاعة «آر تي إل»: «من الضروري تطعيم 90% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما، لذلك، ما زلنا بحاجة إلى بذل جهود، لكن التطعيم يسير بسرعة».

ولدى سؤاله عن موعد الوصول إلى هذا الرقم، قال الخبير إنه «من المحتمل أن يكون في أوائل الخريف».
حتى الآن، تلقى أكثر من نصف السكان الفرنسيين، أو ما نسبته 52.5% منهم، جرعتين من اللقاحات المضادة للمرض، وفقا لأحدث البيانات التي قدمتها وزارة الصحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط استبدال واسترجاع السلع في قانون «حماية المستهلك»

تعرف على شروط استبدال واسترجاع السلع في قانون «حماية المستهلك»

البنتاجون يرسل كتيبة إضافية إلى مطار كابل لتأمين الإجلاء

البنتاجون يرسل كتيبة إضافية إلى مطار كابل لتأمين الإجلاء

وكالة الطاقة الذرية تشير لتقدم إيران في تخصيب اليورانيوم رغم معارضة الغرب

وكالة الطاقة الذرية تشير لتقدم إيران في تخصيب اليورانيوم رغم معارضة الغرب

هيئة الكتاب تشارك بمعرض مكتبة الإسكندرية من خلال مبادرة ثقافتك كتابك

هيئة الكتاب تشارك بمعرض مكتبة الإسكندرية من خلال مبادرة ثقافتك كتابك