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رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال الإنشاءات بكليات مدينة طيبة

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رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال الإنشاءات بكليات مدينة طيبة رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال الإنشاءات بكليات مدينة طيبة

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تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أعمال الإنشاءات الجارية بكليات الجامعة بمدينة طيبة، في إطار متابعتة المستمرة لمشروعات الجامعة، والوقوف على الوضع الحالي لأعمال الإنشاءات واستكمال التشطيبات النهائية وفق الجدول الزمني المحدد.

واستهل رئيس الجامعة جولته بتفقد المبنى المجهز لكلية الطب، والمكاتب الإدارية، كما تابع مع المستشار الهندسي للجامعة الاتفاق على وضع اللمسات والصورة النهائية للمبنى والتي تضمنت توسعة مدخل كبار الزوار، وتزويد «جراش الكلية» بورشة سيارات تسهيلا للطلاب وأساتذة الجامعة، بالإضافة للاتفاق على تصميم مسرح روماني بوسط المبنى .

وتفقد رئيس الجامعة أعمال التشطيبات بالمبنى الجديد لكلية الطب وكليتي العلوم والتربية في إطار حرصه على تحسين جودة العمل، مشددًا على إنجاز الأعمال لتسليمها وفق الجدول الزمني .

كما تفقد رئيس الجامعة أرض الـ100 فدان والمخصصة لإنشاء الكليات المستقبلية التي ستضمها الجامعة.. وأشاد بالجهود المبذولة في نسب إنجاز مشروعات الجامعة قيد الإنشاء من جانب الشركة المنفذة، مثنيًا على تعاون جهاز مدينة طيبة لدعم جامعة الأقصر بمحتلف المنشآت الجاري العمل بها بكليات الجامعة .

وأكد محجوب أولوية اهتمامه بالمنشآت الجامعية والمتابعة الدورية لكافة الأعمال القائمة، موجهًا بتكاتف الجهات المشاركة في تنفيذ أعمال الإنشاءات.

وناقش رئيس الجامعة خلال اجتماع عقده على هامش الجولة، مع المستشار الهندسي وأعضاء المكتب الاستشاري، متطلبات العمل لإدراجها بالخطة والإمكانيات المتاحة لتنفيذها بإنشاءات الكليات لدخولها الخدمة التعليمية مع العام الجديد،

كما استعرض ماتم إنجازه بكل كلية خلال الفترة الماضية.. تأتي تلك الجولات في إطار حرص رئيس الجامعة على متابعة سير المشروعات الجامعية بمدينة طيبة أولا بأول، للوقوف على معدلات التنفيذ وحل أي مشكلات أو معوقات قد تطرأ.

المصرى اليوم

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