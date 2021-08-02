بـتكلفة 1.7 مليار جنيه.. محافظ أسوان يعلن موافقة «النقل» على ازدواج طريق «توشكي/ أسوان»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، عن موافقة وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير على البدء في تنفيذ مشروع إزدواج طريق أسوان / توشكى، كمرحلة أولى بطول 215 كم وبتكلفة إجمالية 1.7 مليار جنيه بواسطة 25 شركة متخصصة في الطرق السريعة، ليمتد بعد ذلك الإذواج إلى مدينة أبوسمبل السياحية.

وكلف المحافظ بتجاوز أي معوقات أو تعقيدات روتينية لسرعة إنهاء كافة طلبات التقنين أو التصالح أو التراخيص مع إعطائها أسبقية أولى لتحقيق الإستقرار المعيشى لأصحابها، وخاصة أن إجمالي الطلبات الجادة والمسددة لرسوم المعاينة المتعلقة بتقنين الأوضاع على أراضى الدولة وصل إلى 2179 طلب، في حين تم تجهيز 369 عقد جديد سيتم تسليمهم لكل من قام بتسديد مقدمات العقود والرسوم المطلوبة .