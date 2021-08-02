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وزير خارجية تونس يرد على الغنوشي : محاولة إرباك علاقاتنا الدولية «عمل عدائي»

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وزير خارجية تونس يرد على الغنوشي : محاولة إرباك علاقاتنا الدولية «عمل عدائي» وزير خارجية تونس يرد على الغنوشي : محاولة إرباك علاقاتنا الدولية «عمل عدائي»

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حذّر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اليوم الاثنين، من محاولات إرباك العلاقات الدولية لتونس، معتبرا أن كل ما يرمي لإرباك علاقات بلاده يعد عملا عدائيا غير وطنيز

و وفق ما نقلته إذاعة «موزاييك» التونسية، اليوم، والتي اعتبرت تصريحات الجرندي ردًا على تهديدات زعيم حزب النهضة المعزول، راشد الغنوشي، قال، زير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الاثنين، خلال استقبال هبة من الصين عبارة عن 400 ألف جرعة من لقاح كورونا لمواجهة الوباء، "أؤكد على ما تطرّق إليه الرئيس في عديد المناسبات أن محاولات المس بالعلاقات الخارجية لتونس هو عمل غير وطني".

وأوضح أن علاقات تونس مع أصدقائها وأشقائها والمنظمات الدولية الإقليمية ومتعددة الأطراف الدولية هي علاقات مبنية على الاحترام.

يشار إلى أن زعيم النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي كان قد هدد أوروبا بطوفان من المهاجرين إذا لم يتراجع الرئيس قيس سعيد عن التدابير الاستثنائىة التي اتخذها يوم 25 يوليو الجاري. وفق ما نقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية.

وقبل ذلك، دعا القيادي بحركة النهضة رضوان المصمودي، واشنطن إلى عدم توفير لقاحات كورونا للتونسيين.

إجراءات سعيّد

يذكر أن الرئيس التونسي كان أعلن الأسبوع الماضي، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر وإعفاء رئيس هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.

وجاء تحركه بعد خلافات منذ شهور مع المشيشي، وبرلمان منقسم على نفسه بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد-19 في إفريقيا.

المصرى اليوم

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