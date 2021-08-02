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ارتفعت حصيلة وفيات ضحايا الفيضانات الكارثية التي اجتاحت الصين لتصل إلى 302 قتيل، حسبما أعلن مسؤولون، فضلًا عن وصول الخسائر المادية لنحو ب53.2 مليار ين (يا قرابة سبعة مليارات يورو)، ولكن ما سببها ؟

فيضانات كارثية تجتاح الصين وتخلف مئات القتلى وخسائر بالمليارات .. ما سببها ؟ (صور)

فيضانات كارثية تجتاح الصين وتخلف مئات القتلى وخسائر بالمليارات .. ما سببها ؟ (صور)

سجلت مدينة« تشنغتشو» _عاصمة مقاطعة خنان_ ودها أكثر من 290 وفاة، فيما لا يزال نحو 50 شخصًا في عداد المفقودين في أنحاء المقاطعة، وفق ما صرح به مسؤولون صينيون.

فيضانات كارثية تجتاح الصين وتخلف مئات القتلى وخسائر بالمليارات .. ما سببها ؟ (صور)

نقلت وكالة « فرنس برس» عن رئيسة بلدية »تشنغتشو»، هو جونغ، ارتفاع حصيلة الضحايا؛ إذ قضى نحو 39 شخصاً في مواقف سيارات تحت الأرض، كما جرفت الفيضانات قطار أنفاق، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً من بين نحو 500 كانوا متواجدين فيه ساعة الذروة

فيضانات كارثية تجتاح الصين وتخلف مئات القتلى وخسائر بالمليارات .. ما سببها ؟ (صور)

ورغم إعلان السلطات الصينية لحالة التأهب القصوى إلا أن السلطات المحلية في مدينة « تشنغتشو» تعرضت لانتقادات لعدم إصدارها أوامر بإغلاق شبكة النقل رغم تحذيرات الأرصاد.

فيضانات كارثية تجتاح الصين وتخلف مئات القتلى وخسائر بالمليارات .. ما سببها ؟ (صور)

فيضانات كارثية تجتاح الصين وتخلف مئات القتلى وخسائر بالمليارات .. ما سببها ؟ (صور)

وسقطت أمطار خلال الأيام الثلاثة الماضية، في « تشنغتشو » توازي معدل هطول الأمطار لسنة بأكملها، وهو أمر غير مسبوق بحسب سجلات الأرصاد الجوية، الذين أرجعوا هذه التطرف في حالة الطقس إلى التغيرات المناخية.

فيضانات كارثية تجتاح الصين وتخلف مئات القتلى وخسائر بالمليارات .. ما سببها ؟ (صور)