فيضانات كارثية تجتاح الصين وتخلف مئات القتلى وخسائر بالمليارات .. ما سببها ؟ (صور)
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ارتفعت حصيلة وفيات ضحايا الفيضانات الكارثية التي اجتاحت الصين لتصل إلى 302 قتيل، حسبما أعلن مسؤولون، فضلًا عن وصول الخسائر المادية لنحو ب53.2 مليار ين (يا قرابة سبعة مليارات يورو)، ولكن ما سببها ؟
سجلت مدينة« تشنغتشو» _عاصمة مقاطعة خنان_ ودها أكثر من 290 وفاة، فيما لا يزال نحو 50 شخصًا في عداد المفقودين في أنحاء المقاطعة، وفق ما صرح به مسؤولون صينيون.
نقلت وكالة « فرنس برس» عن رئيسة بلدية »تشنغتشو»، هو جونغ، ارتفاع حصيلة الضحايا؛ إذ قضى نحو 39 شخصاً في مواقف سيارات تحت الأرض، كما جرفت الفيضانات قطار أنفاق، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً من بين نحو 500 كانوا متواجدين فيه ساعة الذروة
ورغم إعلان السلطات الصينية لحالة التأهب القصوى إلا أن السلطات المحلية في مدينة « تشنغتشو» تعرضت لانتقادات لعدم إصدارها أوامر بإغلاق شبكة النقل رغم تحذيرات الأرصاد.
وسقطت أمطار خلال الأيام الثلاثة الماضية، في « تشنغتشو » توازي معدل هطول الأمطار لسنة بأكملها، وهو أمر غير مسبوق بحسب سجلات الأرصاد الجوية، الذين أرجعوا هذه التطرف في حالة الطقس إلى التغيرات المناخية.