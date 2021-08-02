الرئيس الأفغاني يلقي باللوم على الانسحاب الأمريكي المفاجئ في تدهور الوضع الأمني

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ألقى الرئيس الأفغاني أشرف غني باللوم في تدهور الوضع الأمني في البلاد على القرار المفاجئ«الذي اتخذته الولايات المتحدة بسحب قواتها. وقال غني، اليوم، إن الوضع الأمني في البلاد يزداد سوءًا بسبب قرار الولايات المتحدة المفاجئ بسحب جميع قواتها.

وحسب رويترز نُقل عن غني قوله للبرلمان الأفغاني: «واجهنا وضعا غير متوقع في الأشهر الثلاثة الماضية.» وأضاف غني أيضًا، وفقًا لصحيفة ذا هل: «سبب وضعنا الحالي هو أن القرار اتخذ بشكل مفاجئ». وحذر غني واشنطن من أن سحب القوات سيكون له عواقب.

وأوضح الرئيس غني أن الحكومة الأفغانية لديها خطة أمنية، مدعومة من الولايات المتحدة، للسيطرة على الوضع المتصاعد في المنطقة في غضون ستة أشهر. كما اتهم طالبان بالمحافظة على علاقاتها مع الجماعات الإرهابية وتصعيد الهجمات على النساء. ومن جهتها رفضت طالبان اتهامات غني.

وبدأت طالبان في تحقيق تقدم في اثنتين من المدن الأفغانية الرئيسية بعد شن هجمات على عدد من المطارات يوم السبت. وأصيبت منشآت في قندهار وهرات، ثاني ورابع أكبر مدن البلاد، على التوالي، بصواريخ أطلقتها حركة طالبان يوم السبت. ووفق صحيفة واشنطن بوست، كانت هذه هي المرة الأولى التي تتقدم فيها طالبان في هاتين المدينتين منذ ما يقرب من 20 عامًا.

وحسب رويترز، قال متحدث باسم طالبان إن مطار قندهار كان هدفا للصواريخ: «لأن العدو يستخدمه كمركز لشن ضربات جوية ضدنا». وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد على تويتر: «تصريحات الحرب والاتهامات والأكاذيب لا يمكن أن تطيل عمر حكومة غني، فقد انتهى وقته إن شاء الله».

وتوغلت حركة طالبان أكثر في العاصمة الإقليمية لمحافظة هلمند بجنوب أفغانستان اليوم، حيث اقتحم أعضاء الجماعة المباني الحكومية. وقال قائدًا عسكريًا أفغانيًا في وسائل الإعلام الإخبارية إن القوات الحكومية تمكنت من إعاقة جهود طالبان في وقت لاحق من اليوم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي إن التقارير عن الهجمات على المواطنين الأفغان من قبل طالبان مقلقة للغاية وعميقة. وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة بشكل كبير في أفغانستان لدعم الحكومة من خلال أنواع مختلفة من المساعدة، بما في ذلك لقوات الأمن، بالإضافة إلى الدبلوماسية التي تشارك فيها الولايات المتحدة لمحاولة جمع الأطراف معًا في طريقة مفيدة لحل النزاع سلميًا.

وتتزايد المخاوف بشأن استقرار الحكومة الأفغانية بمجرد مغادرة جميع القوات الأمريكية للمنطقة، خاصة مع استمرار طالبان في تحقيق مكاسب في البلاد. وفي الأسبوع الماضي، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الجيش الأمريكي كثف الضربات الجوية لمساعدة القوات الأفغانية في قتالها ضد طالبان. وقال المتحدث باسم البنتاجون روبرت لودويك في بيان: «وقع عدد من الضربات خلال الأيام القليلة الماضية من منصات هجومية مأهولة وغير مأهولة».

وفي وقت سابق، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي إن الجيش الأمريكي زاد الضربات الجوية لدعم القوات الأفغانية خلال الأيام العديدة الماضية. وأضاف ماكنزي، الذي يشرف على انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان: «نحن على استعداد لمواصلة هذا المستوى المرتفع من الدعم في الأسابيع المقبلة إذا واصلت طالبان هجماتها». وأوضح أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم اللوجستي لـ «كابول»، وتمويلها، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتقديم المشورة والمساعدة من خلال المشاورات الأمنية على المستوى الاستراتيجي.

ورفض ماكنزي الالتزام بإنهاء الضربات الجوية ضد طالبان بحلول نهاية أغسطس الموعد النهائي. وقال: «في الأيام والأسابيع المقبلة، سنواصل غاراتنا الجوية لدعم شركائنا الأفغان، وهذا كل ما سأتمكن من تقديمه لكم».

وواصلت القوات الأمريكية انسحابها بأكثر من 95%، وفقًا لآخر تقييم للقيادة المركزية الأمريكية بشأن الانسحاب من أفغانستان. ولا يزال يتعين على البنتاجون أن يقرر ما إذا كان سيواصل تعزيز دعم القوات الحكومية الأفغانية بضربات جوية بعد أن ينهي الجيش الأمريكي انسحابه، الذي حدده مسؤولو إدارة بايدن في 31 أغسطس الجاري. وقبل أيام من 11 سبتمبر، والذي يصادف الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية التي أدت إلى أطول حرب أمريكية.