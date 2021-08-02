محافظ أسوان يوجه بسرعة إنجاز المشروعات الجارية وتكثيف حملات إزالة التعديات

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قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كلنا مكلفين بمهام محددة في مقدمتها خدمة المواطن الأسواني في مختلف أنحاء المحافظة دون النظر لأي مصالح شخصية أو ضيقة وهو الذي يتطلب رد الفعل السريع لإنهاء المشاكل الطارئة وتلبية احتياجات المواطنين، مع التواجد الميداني وسطهم واللجوء للحلول الغير تقليدية للتعامل السريع مع المشاكل دون الإرتكان إلى الأساليب الروتينية .

وشدد «عطية» خلال ترأسه للإجتماع الدوري للمجلس التنفيذي بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والجامعية على سرعة إنجاز المشروعات الجارية سواء في قطاعات الإسكان أو إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بطريقي السادات والكورنيش القديم ضمن الخطة المتكاملة لإحلال وتجديد البنية التحتية على مستوى المحافظة للبدء في رصف وتطوير هذه الطرق وباقي الشوارع التي تشهد مشروعات مماثلة في أكبر عملية جراحية لوضع حلول جذرية لمشاكل مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه محافظ أسوان بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بشكل فورب وأيضاً إزالة المباني المخالفة في المهد مع رفع تشويات الطوب ومواد البناء أولاً بأول لوأد أي شروع في التعديات على أراضي الدولة بشكل عام وهو الذي يتوازى مع تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف مدن ومراكز المحافظة حيث أن القيادات الجديدة في المحليات ينتظرها حجم أعمال كبيرة ومتطلبات المرحلة الحالية لتحسين مستوى معيشة المواطنين .