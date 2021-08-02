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رسميًا .. إنبي يتعاقد مع مدافع المظاليم

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رسميًا .. إنبي يتعاقد مع مدافع المظاليم رسميًا .. إنبي يتعاقد مع مدافع المظاليم

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نجح مسؤولو نادي انبي برئاسة المهندس مصطفى الأمير في التعاقد رسميًا مع عمر عدلي، مدافع فريق المريخ البورسعيدي، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وتعاقد انبي مع عمر عدلي، مقابل مليون و500 ألف جنيه، لمدة 4 مواسم بداية من الموسم المقبل، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للفريق البترولي في حضور المهندس مصطفى الأمير، رئيس النادي وعبد الناصر محمد مدير الكرة ووائل الجمل وكيل أعماله.

وجاء تعاقد النادي البترولي مع عمر عدلي، بناء على طلب حلمي طولان، المدير الفني للفريق والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية، مؤكدًا أنه سيكون إضافة قوية لخط دفاع الفريق في الموسم المقبل.

ويرغب مسؤولو إنبي في تدعيم فريق الكرة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بلاعبين صغار السن، لتكوين فريق قوي، يكون قادرًا على المنافسة على البطولات، خلال السنوات المقبلة.

يُذكر أن انبي يستعد لخوض مباراة سموحة، المقرر لها 9 أغسطس المقبل، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري.

المصرى اليوم

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