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موعد مباراة ضد غزل المحلة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع موعد مباراة ضد غزل المحلة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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تقام مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في إطار مباريات الجولة الـ28 من منافسات الدوري المصري الممتاز يوم السبت المقبل بعد أن تم تأجيله في وقت سابق.

ويسعى الفارس الأبيض إلى تحقيق الفوز ومواصلة تصدر جدول ترتيب البطولة في وسط المنافسة الشرسة من الوصيف النادي الأهلي والذي يأمل في خطف المركز الأول بعد حسم لقاءه المؤجل امام وادي دجلة.

فيما يخوض لاعبو غزل المحلة لقاء الزمالك برغبة كبيرة في تقديم مستوى جيد والخروج بنتيجة إيجابية للابتعاد عن دائرة الخطر، بالإضافة إلى المعنويات المرتفعة بعد التفوق على الأبيض في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

سيتم نقل مباراة الزمالك ضد غزل المحلة تلفزيونياً عبر قناة أون تايم سبورت الفضائية إلى جانب التردد الأرضي، ويوفر المصري اليوم خدمة متابعة لحظة بلحظة للقاء مع تحديث مستمر للنتيجة والأجواء داخل الملعب.

وتقدم القناة استديو تحليلي قبل اللقاء مع وجود مراسلين من الملعب لنقل الأجواء داخل بالإضافة إلى فقرة تحكيمية بعد المباراة.

التشكيل المتوقع لمباراة القادمة ضد غزل المحلة

ومن المتوقع ان يخوض الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفارس الأبيض، لقاء زعيم الفلاحين بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – محمود عبد الرازق شيكابالا – سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة خاضها فيما يتواجد غزل المحلة عند المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة من 27 لقاء.

المباريات السابقة الزملك مع غزل المحلة

دائماً ما تشهد مباريات الزمالك مع غزل المحلة إثارة كبيرة وتنافس حتى اللحظات الاخيرة وتمكن زعيم الفلاحين من التفوق في لقاء الدور الأول على ملعبه بهدفين مقابل هدف بعد أن كان متأخراً بهدف دون رد.

المصرى اليوم

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