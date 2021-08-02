وزير الرياضة يقوم بجولة تفقدية بنادي الجمارك بالتجمع

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، بجولة تفقدية بنادي الجمارك يرافقه النائب عادل عبد الفضيل، رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بالنادي.

حيث قام صبحي بجولة تفقدية بالنادي، شاهد خلالها حمام السباحة النصف أولمبي وملاعب كرة القدم الخماسية، بالإضافة إلي الملاعب المتعددة الأغراض والمبني الإداري والإجتماعي بالنادي.

كما تعرف صبحي على بعض الرؤي والخطط المستقبلية التي قام السادة اعضاء مجلس الادارة بطرحها، لتحقيق اقصي عائد استفادة ممكن من امكانيات النادي والبنية التحتيه المتميزة التي لديه، من أجل الاستغلال الأمثل وتحقيق أعلي عائد مادي يدر بالربح على النادي، الأمر الذي يساعد على الارتقاء بالخدمات المقدمة للسادة اعضاء النادي ومرتاديه.

أكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهداً في سبيل العمل على تطوير المنظومة السلالية والرياضية في مصر، مضيفاً أن الوزارة تقدم يد العون إلي كل من يرغب في ذلك، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً في الوقت الحالي بالرياضة المصرية وتربية الشباب والنشء التربية الصحية السليمة.