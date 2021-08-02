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بوتين يهنئ باشينيان بإعادة تنصيبه رئيسا لحكومة أرمينيا

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بوتين يهنئ باشينيان بإعادة تنصيبه رئيسا لحكومة أرمينيا بوتين يهنئ باشينيان بإعادة تنصيبه رئيسا لحكومة أرمينيا

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وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين برقية تهنئة لنيكول باشينيان بمناسبة إعادة تنصيبه رئيسا لوزراء أرمينيا.

وفي برقيته التي نشر نصها على موقع الكرملين، أعرب بوتين عن ثقته في أن يسهم عمل الأرمنية برئاسة باشينيان في "التطوير المستمر لعلاقات الصداقة والتحالف الروسية الأرمنية".

وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو مستعدة لمواصلة الحوار البناء مع يريفان والعمل المشترك حول القضايا الملحة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين عين رئيس أرمينيا آرمين سركيسيان زعيم حزب "العقد المدني" نيكول باشينيان رئيسا للحكومة، بعد فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد مؤخرا.

المصرى اليوم

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