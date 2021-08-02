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الأهلي في ورطة دفاعية بعد إصابة أيمن أشرف وبانون قبل مباراة وادي دجلة ..

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الأهلي في ورطة دفاعية بعد إصابة أيمن أشرف وبانون قبل مباراة وادي دجلة .. فيديو الأهلي في ورطة دفاعية بعد إصابة أيمن أشرف وبانون قبل مباراة وادي دجلة ..

سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إن بدر بانون وأيمن أشرف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، حصلا على راحة من المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد شعور الثنائي بنزلة برد خفيفة.

ومنح الجهاز الفني راحة لبانون وأيمن أشرف اليوم، على أن يتم تقييم حالة اللاعبين الثلاثاء، والتعرف على فرص مشاركتهما في مران الأهلي.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمرحلة الحالية.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب ‏مباراة أسوان الأخيرة في الدوري، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات التي خاضها الفريق في الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمباراة وادي دجلة التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ22 في مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة وفي رصيده 58 نقطة جمعها من 26 جولة، نجح خلالها في ‏تحقيق الفوز في 17 مباراة على حساب فرق « المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - ‏سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - - إنبي - ‏المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان».‏

المصرى اليوم

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