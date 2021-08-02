محافظ أسوان يلتقى بالعاملين المرشحين لحضور دورة «نواة التغيير» التدريبية

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ألتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالعاملين المرشحين لحضور الدورة التدريبية بشأن برنامج تدريب وتأهيل كوادر التنمية المحلية الداعمة لمتخذى القرار ( نواة التغيير ) ضمن برنامج الإصلاح الإدارى الشامل لتحقيق رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان المصرى ورفع كفاءة العاملين بالمحليات والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب .

وأكد المحافظ على ضرورة الإستفادة من البرامج المختلفة التي ستشملها الدورة التدريبية لنقل كافة الخبرات المكتسبة لباقى العاملين بمختلف المصالح والمديريات والإدارات لتوسيع دائرة الإستفادة منها على الوجه الأكمل، لافتاً إلى أن الهدف من مثل هذه البرامج التدريبية هو رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية لإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية بما يساهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن .