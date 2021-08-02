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تعرف على موقف وليد سليمان من المشاركة فى تدريبات الأهلى

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تعرف على موقف وليد سليمان من المشاركة فى تدريبات الأهلى تعرف على موقف وليد سليمان من المشاركة فى تدريبات الأهلى

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أدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقرر إقامتها مساء بعد غد الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقام وليد سليمان بتنفيذ الجزء الأول من البرنامج التأهيلي في الجيم، ثم استكمله بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

وكان وليد سليمان قد اشتكى من الإصابة في العضلة الخلفية، التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات والمباريات، ويخضع حاليا للمرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي قبل العودة إلى المشاركة الجماعية بصورة طبيعية.

ويخوض الأهلي العديد من المباريات المهمة خلال المرحلة الأخيرة من مسابقة الدوري، التي أعلن اتحاد الكرة مواعيدها وجاءت على النحو التالي:
الأهلي أمام وادي دجلة يوم الأربعاء 4 أغسطس، الساعة 9 مساء باستاد «الأهلي ‏we‏ السلام».
الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، السبت 7 أغسطس، الساعة 9 مساء، باستاد «الأهلي ‏we‏ ‏السلام». ‏
الأهلي أمام الإسماعيلي، الأربعاء 11 أغسطس، الساعة 9 مساء، باستاد الإسكندرية. ‏
الأهلي أمام إنبي، السبت 14 أغسطس، الساعة 9 مساء، باستاد «الأهلي ‏we‏ السلام».‏
الأهلي أمام طلائع الجيش، الثلاثاء 17 أغسطس، الساعة 9 مساء، باستاد الجيش بالسويس. ‏
الأهلي أمام المصري، الجمعة 20 أغسطس، الساعة 9 مساء، باستاد الإسكندرية. ‏
على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس وأمام أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.

المصرى اليوم

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