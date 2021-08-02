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رامى ربيعة يشارك فى تدريات الأهلى بعد تعافية من الاصابة

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رامى ربيعة يشارك فى تدريات الأهلى بعد تعافية من الاصابة رامى ربيعة يشارك فى تدريات الأهلى بعد تعافية من الاصابة

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قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رامي ربيعة لاعب الفريق، شارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش بصورة طبيعية، بعد تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام أسوان.

وقال أبو عبلة إن ربيعة تعرض لكدمة قوية في إصبع القدم خلال مباراة أسوان، وشارك اليوم في المران الجماعي بعد تعافيه من الألم الذي اشتكى منه عقب المباراة.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة ثلاثة أيام للتخلص من حالة الإجهاد بعد مباراة ‏أسوان المؤجلة من الجولة ‏‏17 في بطولة الدوري، التي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقبلة، واشتمل مران الفريق على جانب بدني قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة قوية، وحرص الجهاز الفني على إيقاف المران لتصويب الأخطاء وتنفيذ الجانب الخططي الذي يرغب في تطبيقه بشكل عملي في المباريات الرسمية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع وادي دجلة مساء بعد غد الأربعاء على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، والمؤجلة من ‏الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويدخل الأهلي المباراة المقبلة أمام وادي دجلة وفي رصيده 58 نقطة، جمعها من 26 مباراة، ويسعى لتحقيق الفوز، لمواصلة مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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