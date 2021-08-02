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اقترب محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك بشدة من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي خاصة وأن الزمالك المصري يمتلك حارسين من العيار الثقيل، هما محمود جنش، ومحمد أبو جبل.

عواد يناقش حاليا أفضل العروض المقدمة إليه سواء داخل الدوري المصري أو العربي، ومن المقرر أن يتخذ قرارا معلنا عقب نهاية الدوري المصري الجاري المشتعل بين الأهلي والزمالك هذا الموسم.

وينتظم محمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام وإمام عاشور وأحمد فتوح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب، بداية من الثلاثاء استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعود رباعي الزمالك إلى القاهرة غدا الإثنين برفقة المنتخب الأوليمبي بعد مشاركة الفراعنة في دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليا بطوكيو في اليابان. وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح الرباعي الأوليمبي راحة قبل الانتظام في معسكر الفريق. ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الحالي باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.