إزالة حالتي تعد على أملاك الدولة ووقف أعمال بناء بدون ترخيص في قنا

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أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، الاثنين، أعمال بناء بدون استخراج رخصة بناء والأوراق المطلوبة، بشارع السكة الحجازية، بمنطقة العبابدة، من خلال إزالة القاعدة الخرسانية التي جرى عملها.

كما أزالت الوحدة المحلية لقرية الجبلاو، حالتي تعد على أراضي أملاك الدولة على مساحة 60 مترا تقريبا، من سور من الطوب الأبيض، كما نفذت إزالة ووقف أعمال على نفقة المواطن، لحالة تعد أخرى على مساحة 135 مترا تقريبا، مكونة من قواعد خرسانية

إزالة تعديات بقنا