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بث مباشر .. موعد مباراة السويد واسبانيا في كرة اليد

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بث مباشر .. موعد مباراة السويد واسبانيا في كرة اليد بث مباشر .. موعد مباراة السويد واسبانيا في كرة اليد

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تقام الثلاثاء مباريات دور الثمانية بمنافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو وأهمها مباراة وألمانيا في دور الثمانية في كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020 .

مع مباراة منتخب مصر لكرة اليد تقام مباريات أخرى في دور الثمانية لكرة اليد حيث ستقام مباراة الدنمارك والنرويج ومباراة السويد واسبانيا و فرنسا والبحرين

تقام مباراة السويد ضد اسبانيا في كرة اليد في تمام الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت القاهرة

تنقل مباراة السويد واسبانيا beIN SPORTS Xtra 2 وقناة بين سبورت المفتوحة.

تردد

BeIN SPORTS HD

على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra


القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2

المصرى اليوم

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