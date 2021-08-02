أخبار عاجلة

الرئيس الأمريكي يأمر بإرسال 1000 جندي إضافيين إلى كابول -
الكاراتيه يقيم بطولة السيدات الأولى بالرياض ويحدد مواعيد اختبارات الحزام الأسود -
السعودية تؤمن أن تقدم أفغانستان مرهون باحتضان الأطياف السياسية والمكونات الاجتماعية -
‏استشاري: الجرعة الواحدة من لقاح كورونا لا تحمي من المتحور "دلتا" -
القعود "هلال" يُحقق أفضل توقيت في تاسع أيام مهرجان ولي العهد للهجن3 -
بعضهم سقط من طائرة.. مقتل 7 أفغان في مطار كابول جراء الفوضى -
"جاهز" تحصل على أفضل بيئة عمل لعام 2021 -
بلدية الموسم لـ"سبق": هناك مشروع عبّارات صندوقية لطريق الكدمي.. والتكاليف المالية عائق -
"طالبان" تتسلم مهام حراسة السفارة الروسية في كابول -
التسوية الودية بالرياض تسترد أكثر من 58 مليون ريال خلال عام 1442هـ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

دراسة تحذر من الجلوس لفترات طويلة: يضر بالصحة العقلية

Print
دراسة تحذر من الجلوس لفترات طويلة: يضر بالصحة العقلية دراسة تحذر من الجلوس لفترات طويلة: يضر بالصحة العقلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الوقت الذي يحذر فيه أطباء العظام والعمود الفقري من الجلوس لفترات طويلة؛ لتجنب آلام العمود الفقري الناتجة عن الالتواء والإجهاد العضلي، حذرت دراسة جديدة من أن آثار الجلوس لفترات طويلة تمتد لتطال الصحة العقلية.

وجدت دراسة أجرتها جامعة «هدرسفيلد» الإنجليزية، ونشرتها مجلة «Sport Sciences for Health» العلمية، أن العديد من الأشخاص الذين يقضون أكثر من 8 ساعات في اليوم جالسين، إما بسبب العمل من المنزل أو لأسباب أخرى تعرضوا لمخاطر صحية مرتبطة بصحتهم العقلية.

ونصحت الدراسة التي ألمت بعدة جوانب مرتبطة بإجراءات التباعد الاجتماعي؛ جراء جائحة كورونا، بوجوب تقليل ساعات الجلوس والفصل بينها بأنشطة بدنية، لافتة إلى أنه حتى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا بدنيا معتدلا أو قويا لمدة 150 دقيقة أسبوعيا، لكنهم يجلسون لنحو 8 ساعات يومية بشكل متواصل جراء ظروف العمل، تعرضوا لتأثيرات سلبية على صحتهم العقلية، ما يشير إلى حاجة هؤلاء لممارسة المزيد من الأنشطة أثناء العمل وكذلك ممارستة المزيد من التماارين لموازنة تعرض أجسادهم لهذا النمط.

وحسبما نقله موقع «Sport Sciences for Health» عن البروفيسور، ليان أزيفيدو، إحدى معدي الدراسة: «على الرغم من أن عيّنة الدراسة المكونة من حوالي 300 شخص كانت لأشخاص نشطون للغاية، إلا أنهم كانوا يجلسون لفترات أطول مع جلوس أكثر من 50% لأكثر من 8 ساعات في اليوم، وهو ما أدى إلى تعرض معظمهم إلى مشكلات متعلقة بالصحة العقلية».

وأضافت أزيفدو: «من أجل تعويض التأثير السلبي للسلوك المستقر على نتائج الصحة البدنية والعقلية، فإن الأشخاص المعرضون للجلوس لأكثر من 8 ساعات يومية بحاجة إلى ممارسة المزيد من الرياضة بشكل يومي».

ولفتت أزيفدو إلى أن «تقليل وقت الجلوس له تأثير إيجابي على الصحة العقلية؛ لذا فإن الدراسة نوصي بالإضافة إلى زيادة النشاط البدني، بتقليل وقت الجلوس وعدم الاستسلام للجلوس لفترات طويلة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط استبدال واسترجاع السلع في قانون «حماية المستهلك»

تعرف على شروط استبدال واسترجاع السلع في قانون «حماية المستهلك»

البنتاجون يرسل كتيبة إضافية إلى مطار كابل لتأمين الإجلاء

البنتاجون يرسل كتيبة إضافية إلى مطار كابل لتأمين الإجلاء

وكالة الطاقة الذرية تشير لتقدم إيران في تخصيب اليورانيوم رغم معارضة الغرب

وكالة الطاقة الذرية تشير لتقدم إيران في تخصيب اليورانيوم رغم معارضة الغرب

هيئة الكتاب تشارك بمعرض مكتبة الإسكندرية من خلال مبادرة ثقافتك كتابك

هيئة الكتاب تشارك بمعرض مكتبة الإسكندرية من خلال مبادرة ثقافتك كتابك