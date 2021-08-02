أخبار عاجلة

الرئيس الأمريكي يأمر بإرسال 1000 جندي إضافيين إلى كابول -
الكاراتيه يقيم بطولة السيدات الأولى بالرياض ويحدد مواعيد اختبارات الحزام الأسود -
السعودية تؤمن أن تقدم أفغانستان مرهون باحتضان الأطياف السياسية والمكونات الاجتماعية -
‏استشاري: الجرعة الواحدة من لقاح كورونا لا تحمي من المتحور "دلتا" -
القعود "هلال" يُحقق أفضل توقيت في تاسع أيام مهرجان ولي العهد للهجن3 -
بعضهم سقط من طائرة.. مقتل 7 أفغان في مطار كابول جراء الفوضى -
"جاهز" تحصل على أفضل بيئة عمل لعام 2021 -
بلدية الموسم لـ"سبق": هناك مشروع عبّارات صندوقية لطريق الكدمي.. والتكاليف المالية عائق -
"طالبان" تتسلم مهام حراسة السفارة الروسية في كابول -
التسوية الودية بالرياض تسترد أكثر من 58 مليون ريال خلال عام 1442هـ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مسؤول صحي أمريكي كبير يحذر من تفاقم جائحة كورونا في بلاده

Print
مسؤول صحي أمريكي كبير يحذر من تفاقم جائحة كورونا في بلاده مسؤول صحي أمريكي كبير يحذر من تفاقم جائحة كورونا في بلاده

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فرانسيس كولينز مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة إن إدارة الرئيس جو بايدن كانت تسعى «لتجنب عمليات الإغلاق بأي ثمن»، وسط ارتفاع حاد في حالات الإصابة بمتغير «دلتا» من كورونا.

وأشار كولينز إلى أن «معظم التوقعات تشير إلى أننا سنواجه وضعا صعبا جدا في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر»، وحذر الأمريكيين من أنهم سيضطرون إلى اتخاذ تدابير غير شعبية لدرء توجيهات الإغلاق واسعة النطاق مثل التي فرضت في وقت سابق من الوباء.

وقال كولينز: «نريد تجنب عمليات الإغلاق بأي ثمن.. لكن هذا يعني أننا سنضطر إلى القيام ببعض الأشياء الأخرى التي لن يرحب بها الناس بالضرورة مثل التوصية الجديدة بارتداء الكمامة في التجمعات الداخلية حتى لو تم تطعيمك».

وأوضح أن تجنب عمليات الإغلاق الجديدة «يعني أن المدارس ستضطر لفرض ارتداء الكمامات على الأطفال، بحيث يتم حمايتهم من أن يكونوا مصدرا لانتشار الفيروس».

وأضاف: «لكن إذا أردنا تجنب نتيجة أكثر خطورة، فنحن نعرف ما يجب القيام به. نحن فقط بحاجة لفعل ذلك».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط استبدال واسترجاع السلع في قانون «حماية المستهلك»

تعرف على شروط استبدال واسترجاع السلع في قانون «حماية المستهلك»

البنتاجون يرسل كتيبة إضافية إلى مطار كابل لتأمين الإجلاء

البنتاجون يرسل كتيبة إضافية إلى مطار كابل لتأمين الإجلاء

وكالة الطاقة الذرية تشير لتقدم إيران في تخصيب اليورانيوم رغم معارضة الغرب

وكالة الطاقة الذرية تشير لتقدم إيران في تخصيب اليورانيوم رغم معارضة الغرب

هيئة الكتاب تشارك بمعرض مكتبة الإسكندرية من خلال مبادرة ثقافتك كتابك

هيئة الكتاب تشارك بمعرض مكتبة الإسكندرية من خلال مبادرة ثقافتك كتابك