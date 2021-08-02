«رويترز»: زعماء صرب البوسنة يستقبلون مبعوث السلام الجديد بعدائية

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أفادت وكالة «رويترز» بأن زعماء صرب البوسنة استقبلوا كريستيان شميت مبعوث السلام الجديد بـ«عدائية»، في ظل تمسكهم بإلغاء هذا المنصب.

وتولى السياسي الألماني كريستيان شميت منصب الممثل السامي الدولي في البوسنة، خلفا للدبلوماسي النمساوي فالنتين انزكو الذي تولى المنصب لمدة 12 عاما والذي يراقب مكتبه اتفاق «دايتون» للسلام الموقع عام 1995.

وقال شميت أثناء مراسم تسلمه المنصب في سراييفو «يشرفني تحمل هذه المسؤولية وخدمة شعب البوسنة والهرسك».

لكن ميلوراد دوديك العضو الصربي في الرئاسة الثلاثية للبوسنة قال إن شميت غير مرحب به.

وقال «لم يتم اختيارك لتكون الممثل السامي. جمهورية الصرب.. لن تحترم أي شيء تقوم به».

وتم تأسيس منصب الممثل السامي الدولي في إطار اتفاقات «دايتون» للسلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة والتي أنهت حرب البوسنة التي دارت بين عامي 1992 و1995 للإشراف على إعادة إعمار البلد الذي عصف به صراع أودى بحياة نحو مئة ألف شخص.

ويطالب صرب البوسنة منذ فترة طويلة بإلغاء المنصب.