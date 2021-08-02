انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج ضمور العضلات بجامعة جنوب الوادي

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افتتح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، الاثنين، اليوم العلمى الأول عن المبادرة الرئاسية لعلاج ضمور العضلات الشوكى بمستشفى قنا العام.

وثمن رئيس الجامعة دور المبادرات الرئاسية في علاج الأمراض المستعصية وكذلك دور الدولة في مجال الصحة العامة ومجال تصنيع الدواء لنصبح المنتجين بدلا من استيراده بما يخدم المواطن فى النهاية وأن هذه المبادرة استكمالاً لسلسلة المبادرات الرئاسية التى أطلقها رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة المواطن المصرى، وطالب رئيس الجامعة جميع أفراد مؤسسات الدولة والعاملين ببذل مزيد من الجهد وإعلاء مصلحة الوطن.

فيما أشار الدكتور راجى تواضروس إلى فعالية المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة وإلى اهتمام الدولة بحياة المواطن وصحته ووجه الشكر لرئيس الجامعة لدور المستشفيات الجامعية الهام في مجال صحة المواطن.