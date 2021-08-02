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ملك الأردن يجدد وقوفه بجانب العراق للحفاظ على وحدته واستقراره

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ملك الأردن يجدد وقوفه بجانب العراق للحفاظ على وحدته واستقراره ملك الأردن يجدد وقوفه بجانب العراق للحفاظ على وحدته واستقراره

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وقوف بلاده إلى جانب العراق وشعبه في الحفاظ على وحدته واستقراره، جاء ذلك عقب استقبال الملك، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في قصر بسمان الزاهر، وجرى استعراض العلاقات المتينة بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وتناول اللقاء مخرجات قمة بغداد الثلاثية، التي عقدت مؤخرا، وسبل ترجمتها على أرض الواقع، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية، خاصة جهود العراقية في مكافحة الإرهاب.

والتقى الحلبوسي نظيره الأردني عبدالمنعم العودات، وعقدا محادثات رسمية لتعزيز سبل العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وأكد العودات خلال اللقاء أن «القمة الثلاثية مع والعراق شكلت انعطافة تاريخية تؤسس لمرحلة جديدة بين البلدان الثلاث».

المصرى اليوم

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