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جوجل تعاقب أصحاب هواتف «أندرويد» القديمة بإجراء يبدأ تطبيقه 27 سبتمبر

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جوجل تعاقب أصحاب هواتف «أندرويد» القديمة بإجراء يبدأ تطبيقه 27 سبتمبر جوجل تعاقب أصحاب هواتف «أندرويد» القديمة بإجراء يبدأ تطبيقه 27 سبتمبر

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كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة «جوجل» الأمريكية قررت معاقبة أصحاب هواتف «أندرويد» القديمة، بإجراء صارم بدء من 27 سبتمبرالمقبل.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع «إنجادجيت» التقني المتخصص أن «غوغل» قررت تعطيل خاصية الدخول إلى كل تطبيقاتها على هواتف «أندرويد» القديمة، بدءا من التاريخ المذكور.

وطالبت «جوجل» كافة أصحاب هواتف «أندرويد» القديمة، بضرورة تحديث نظام تشغيلهم إلى «أندرويد 3.0» وما هو أحدث حتى يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى كافة تطبيقات «أندرويد».

وسينطبق هذا القرار على كل تطبيقات «أندرويد» الشهيرة مثل بريد «جيميل» وخرائط غوغل ويوتيوب ومتجر غوغل بلاي، وما إلى ذلك من خدمات.

وقالت غوغل في رسالة بريد إلكتروني للعملاء إن هذا القرار كان ضروريا، لحماية خصوصية حسابات المستخدمين.

وأوضحت أن هذا لن يؤثر على الاستخدام اليومي للهواتف، ولكن سيكون من دون إمكانية تسجيل الدخول على تطبيقات «أندرويد» الشهيرة.

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