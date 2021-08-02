لإلقائهما طفلتين داخل بئر عمقها 15 مترا.. السجن المؤبد لعاطل وشقيقته في قنا

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قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، الاثنين، بمعاقبة عاطل وشقيقته بالسجن المؤبد بتهمة خطف طفلتين شقيقتين وإلقائهما في بئر بعمق 15 مترا، بقرية نجع البراغيث بمركز أبوتشت.

تعود أحداث الواقعة إلى مايو 2020 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغا بتغيب الطفلتين وفاء أحمد كمال الدين، 4 أعوام، وشقيقتها، إيناس 3 أعوام، بقرية نجع البراغيث، بمركز أبوتشت، وبعد 6 أيام من البحث عثر عليهما على قيد الحياة داخل بئر عمقها 15 مترا بالقرب من مقابر القرية، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبعد تكثيف التحريات تبين أن مرتكبي الواقعة المدعو «حمدي.أ.م.ع»، 37 عامًا، وشقيقته «سعادة»، 44 عاما، خال وخالة والدة الطفلتين، حيث أنهما خطفا الطفلتين وألقياهما في البئر بسبب خلافات مع والدهما، ومعايرته أكثر من مرة بخلفة البنات والعار الذي سيلاحقه في المستقبل فتم إحالة القضية التي حملت رقم 147 كلي قنا، وبرقم 944 لسنة 2021 لمحكمة جنايات أبوتشت والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد.