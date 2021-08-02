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«الصينى» يتصدر قائمة مبيعات السيارات.. و«الأوروبية» الأخيرة

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«الصينى» يتصدر قائمة مبيعات السيارات.. و«الأوروبية» الأخيرة «الصينى» يتصدر قائمة مبيعات السيارات.. و«الأوروبية» الأخيرة

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تصدرت السيارات الصينية قائمة السيارات الأكثر مبيعا فى السوق المحلية خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين وبلغت مبيعاتها نحو 22 ألفا و238 مركبة مباعة خلال النصف الأول من العام الجارى، بنسبة نمو 104.9%.

وجاءت فى المركز الثانى، السيارات ذات المنشأ الكورى وحققت مبيعات بنحو 20 ألفا و741 وحدة خلال الفترة المنتهية من 2021، فى مقابل 10 آلاف و288 مركبة تم بيعها فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

وفيما جاءت السيارات ذات المنشأ اليابانى فى المركز الثالث بمبيعات بلغت 29 ألفا و115وحدة، تلتها السيارات ذات المنشأ الأمريكى بنسبة نمو 23.6%، بعدما باعت نحو 6 آلاف و150 مركبة، بدلا من 4 آلاف و974 وحدة.

وأشار تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» إلى أن السيارات الأوروبية فى المركز الأخير، وحققت نموا 9.6%، بحجم بيع 22 ألف و802 وحدة مباعة.

والجدير بالذكر أن السوق المحلية تشهد حالة من نقص حجم المعروض أمام معدلات الطلب وعدم تشبع القطاع بالحجم الكافى وخصوصًا فى الموديلات الأوروبية، ويرجع ذلك إلى نقص فى إمدادات سلاسل التوريد وعجز توافر الشرائح الإلكترونية التى تمثل أكثر من 40% من مكونات المركبات.

المصرى اليوم

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