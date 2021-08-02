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أول تعليق من حمو بيكا على مشاركته في مسرحية أشرف عبد الباقي

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أول تعليق من حمو بيكا على مشاركته في مسرحية أشرف عبد الباقي أول تعليق من حمو بيكا على مشاركته في مسرحية أشرف عبد الباقي

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حرص مطرب المهرجانات حمو بيكا على التعليق على مشاركته في مسرحية أشرف عبدالباقي، خاصة بعد تعرض الأخير إلى هجوم من قبل جمهوره ومتابعيه، بعد إعلانه عن مشاركة بيكا في مسرحيته «شمسية و4 كراسي»، وخرج مطرب المهرجانات ليعبر عن شكره وامتنانه بهذه الفرصة.

وأعاد حمو بيكا نشر بوسترات المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً :«شرف لي أني أكون ضيف في مسرحية شمسية وأربع كراسي مع الاستاذ أشرف عبدالباقي على مسرح الساحل يوم ٥-٨، منتظركم جميعا».

وكان الفنان أشرف عبدالباقي تعرض لهجوم من قبل جمهوره، بعد إعلانه مشاركة حمو بيكا ضيف شرف في مسرحيته الجديدة «شمسية و4 كراسي».

«شمسية و4 كراسي» بطولة الفنان الكبير أشرف عبدالباقي ومحمد أسامة ومحمد عبدالرحمن، توتا ومحمد أنور وميريهان حسين، ومن إخراج أشرف عبدالباقي.

وتدور أحداث المسرحية بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي «محمد عبدالرحمن» مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

المصرى اليوم

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