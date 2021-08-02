الولايات المتحدة وبريطانيا تتهمان طالبان بقتل مدنيين في سبين بولداك

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أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الاثنين أن طالبان قد تكون ارتكبت «جرائم حرب» واتهمتا الحركة بـ«قتل مدنيين» في بلدة سبين بولداك الواقعة عند الحدود مع باكستان.

وكتبت السفارتان في تغريدتين منفصلتين «في سبين بولداك، بقندهار، قتلت طالبان عشرات المدنيين في عمليات قتل ثأرية. عمليات القتل هذه يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، يتعين التحقيق فيها ومساءلة مقاتلي طالبان أو القادة المسؤولين عنها».

وأفادت قناة «Tolo News» الأفغانية الأسبوع الماضي بمقتل أكثر من 100 مدني على يد مجهولين في منطقة سبين بولداك بولاية قندهار الأفغانية، بعد سيطرة حركة طالبان عليها.

وتشهد أفغانستان حاليا مواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة. وتزداد حدة التوتر في أفغانستان على خلفية وعود الإدارة الأمريكية بإنهاء عملية سحب قواتها من الأراضي الأفغانية قبل 11 سبتمبر القادم.