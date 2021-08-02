رئيس وزراء اليونان: نواجه أسوأ موجة حر منذ أكثر من 30 عاما

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حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من أن بلاده تواجه «أسوأ موجة حر منذ عام 1987» في حين بلغت درجات الحرارة 45 درجة الاثنين في بعض المناطق.

ومنذ الخميس، تشهد اليونان موجة قيظ من المتوقع أن تبلغ ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

وقد شهدت موجة حر مماثلة في يوليو 1987 أثرت بشكل رئيسي على أثينا وأودت بحياة أكثر من ألف شخص بسبب نقص أجهزة التكييف وتلوث الهواء.

وقال رئيس الوزراء بعد اجتماع مع مسؤولي شركة توزيع الكهرباء اليونانية: «نحن نواجه أسوأ موجة حر منذ عام 1987» مما أدى إلى «الضغط على شبكة الكهرباء».

وأكد ميتسوتاكيس أن السلطات «تبذل قصارى جهدها لمواجهة الموقف» ودعا المشتركين إلى «الحد من استهلاكهم خاصة في فترة بعد الظهر وأثناء الليل».