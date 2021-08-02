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العثور على جثث بشرية في نهر فاصل بين إقليم تيجراي والسودان

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العثور على جثث بشرية في نهر فاصل بين إقليم تيجراي والسودان العثور على جثث بشرية في نهر فاصل بين إقليم تيجراي والسودان

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عثرت السلطات في ولاية كسلا السودانية على أكثر من 40 جثة تطفو على سطح نهر بين السودان وإقليم تيجراي الإثيوبي، وعلى بعضها آثار الإصابة بعيارات نارية.

وقال مسؤول سوداني إن تحقيق الطب الشرعي مطلوب لتحديد أسباب الوفاة، مشيرا إلى أن الجثث على ما يبدو هي لأشخاص كانوا يفرون من الحرب في إقليم تيغراي بإثيوبيا المجاورة.

وأكد إثيوبيان من العاملين بالصحة بمنطقة حمدية الحدودية في السودان رؤية الجثث التي عثر عليها في نهر سيتيت المعروف في إثيوبيا باسم تكازي الذي يجري عبر بعض أكثر المناطق اضطرابا في إقليم تيغراي المضطري منذ 9 أشهر.

وتحدث تيدروس تيفيرا، وهو جراح فر من مدينة حميرة في تيغراي إلى السودان عن جثتين عثر عليهما اليوم الاثنين وكانت واحدة منهما لرجل قيدت يداه، والأخرى لامرأة تعرضت لطعن في الصدر وقال إن اللاجئين معه دفنوا على الأقل 10 جثث أخرى.

المصرى اليوم

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