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: لا يوجد سبب للاعتقاد بتورط إيران في الهجوم على «ميرسر ستريت»

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روسيا: لا يوجد سبب للاعتقاد بتورط إيران في الهجوم على «ميرسر ستريت» : لا يوجد سبب للاعتقاد بتورط إيران في الهجوم على «ميرسر ستريت»

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صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية، زامير كابولوف، اليوم الاثنين، بأنه لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن إيران قد تكون متورطة في الهجوم على ناقلة النفط «ميرسر ستريت»، مؤكدا على أنه لم يتم تقديم أي حقائق.

وقال كابولوف لوكالة «سبوتنيك»: «ليس لدينا أدنى سبب للاعتقاد (أن إيران متورطة في الهجوم)، حيث إنه لا توجد لدينا حقائق. وسنغير موقفنا عندما تكون هناك حقائق».

وأشار كابولوف إلى أن طهران حتى الآن لم تلجأ إلى موسكو لطلب المساعدة في توضيح ملابسات حادث الناقلة.

المصرى اليوم

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