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وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم

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وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم، والذي تنفذها الإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي القدرات والهمم)، خلال الفترة من (1 -8) أغسطس، بإجمالي 1500مشارك ومشاركة مقسمة على فوجين، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالاسكندرية.


تهدف مسابقة «الحلم المصري» إلى دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، تنمية المواهب والقدرات لدى شريحة ذوي الهمم، واكتشاف المواهب لدى شريحة ذوي الهمم بمختلف محافظات الجمهورية، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، علاوة على زيادة الانتماء لدى ذوي الهمم وغرس القيم والمثل لديهم.

يتنافس المشاركون في مسابقة «الحلم المصري» في مجالات«الفن التعبيري، المسرح، إلقاء الشعر، الغناء الفردي، الكورال، تأليف الشعر، العزف الفردي، الإنشاد الديني»، حيث يتنافس في الفوج الأول محافظات«القاهرة، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، الأقصر، بورسعيد، مرسي مطروح، البحيرة، بني سويف، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، سوهاج)، فيما يضم الفوج الثاني محافظات»أسوان، الجيزة، السويس، قنا، المنوفية، المنيا، دمياط) .

المصرى اليوم

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