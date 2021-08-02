دخلت شقة الزوجية فأصيبت بأزمة قلبية.. وفاة عروس بعد زفافها بساعة في بني سويف

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وسط حالة من الحزن، شيع أهالي قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، الاثنين، جثمان عروس تدعى إسراء شعبان سعد القاضي، بعد زفافها بساعة، مساء الأحد، عقب شعورها بحالة إعياء وإصابتها بأزمة قلبية، وحاولت أسرتها وزوجها نقلها إلى المستشفى لإسعافها ولكنها أنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

وقال محمد حامد القاضي، ابن عم العروس: «أمس حضرنا حفل زفافها وسط سعادة الجميع، واليوم شيعنا جثمانها لمقابر العائلة.. ربنا يصبر زوجها ووالدها ووالدتها، فقدوا عروستهم في دقائق، لم تكتمل فرحتهم وتحولت الفرحة إلى كابوس.. عروس تتوفى ليلة زفافها وبعد دقائق من دخول شقة الزوجية».