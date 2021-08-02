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تقام غدا الثلاثاء مباراة مصر وألمانيا في دور الثمانية في كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020 وذلك في صالة يويوجي الوطنية باليابان وتنقلها قناة beIN SPORTS Xtra 2 وقناة بين سبورت المفتوحة.

علما بأن منتخب مصر لكرة اليد قد تأهل رسميا لدور الثمانية بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط، بينما تأهل منتخب ألمانيا لكرة اليد بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته برصيد 6 نقاط.

بالإضافة إلى مباراة منتخب مصر لكرة اليد تقام أيضا في نفس اليوم جميع مباريات دور الثمانية لكرة اليد، حيث ستقام مباراة فرنسا والبحرين ومباراة الدنمارك والنرويج ومباراة السويد واسبانيا.

وفيما يلي مواعيد جميع مباريات كرة اليد في دور الثمانية في أولمبياد طوكيو 2020:

1- موعد مباراة مصر وألمانيا في كرة اليد

تقام مباراة منتخب مصر ضد منتخب البحرين في كرة اليد في تمام الساعة 1:45 ظهرا بتوقيت القاهرة حيث احتلت مصر المركز الثاني في مجموعتها بينما احتلت المانيا المركز الثالث في مجموعتها.

2- موعد مباراة فرنسا والبحرين في كرة اليد

تقام مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب البحرين في كرة اليد في تمام الساعة 2:30 فجرا بتوقيت القاهرة حيث تحتل فرنسا المركز الاول في مجموعتها بينما احتلت البحرين المركز الرابع في مجموعتها.

3- موعد مباراة الدنمارك والنرويج في كرة اليد

تقام مباراة منتخب الدنمارك ضد منتخب النرويج في كرة اليد في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة حيث تحتل الدنمارك المركز الاول في مجموعتها بينما احتلت النرويج المركز الرابع في مجموعتها.

4- موعد مباراة السويد واسبانيا في كرة اليد

تقام مباراة منتخب السويد ضد منتخب اسبانيا في كرة اليد في تمام الساعة 6:15 صباحا بتوقيت القاهرة حيث تحتل السويد المركز الثالث في مجموعتها بينما تحتل اسبانيا المركز الثاني في نفس المجموعة.