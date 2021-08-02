جونسون: على إيران مواجهة عواقب الهجوم «الشائن» على ناقلة نفط بخليج عمان

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، إن إيران يجب أن تواجه عواقب هجومها «الشائن» على ناقلة نفط تديرها إسرائيل قبالة سواحل عمان الأسبوع الماضي.

وقال جونسون: «يجب أن يواجهوا عواقب ما فعلوه. كان من الواضح أن هذا هجوم غير مقبول وشائن على الشحن التجاري وأدى إلى وفاة مواطن بريطاني».

وأضاف: «من الضروري للغاية أن تحترم إيران وكل دولة أخرى حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم وستواصل المملكة المتحدة الإصرار على ذلك».

هذا واستدعت بريطانيا سفير إيران، بعد أن حملت لندن والولايات المتحدة المسؤولية عن هجوم على ناقلة النفط.

من جهتها، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران، وسلمته مذكرة احتجاج على اتهامات بريطانيا لإيران باستهداف الناقلة قبالة عمان.