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قيادي مستقيل من المكتب التنفيذي لحركة النهضة: الغنوشي أخطأ وحان وقت التغيير

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قيادي مستقيل من المكتب التنفيذي لحركة النهضة: الغنوشي أخطأ وحان وقت التغيير قيادي مستقيل من المكتب التنفيذي لحركة النهضة: الغنوشي أخطأ وحان وقت التغيير

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قال خليل البرعومي القيادي في حركة النهضة والمستقيل من المكتب التنفيذي، إن النهضة تتحمل مسؤولية كبيرة لما آلت اليه الأوضاع في تونس وأن مشاغلها كانت بعيدة عن تطلعات التونسيين.

وأشار خليل البرعومي خلال استضافته في برنامج «ميدي شو» على إذاعة «موزاييك» يوم الاثنين إلى ارتكاب آلاف الأخطاء، مشددا على أن ذلك يتطلب مراجعات عميقة على مستوى الحركة وقيادتها.

واعتبر البرعومي أن الوقت قد حان لتغيير وجوه الخط الأول من الطبقة السياسية وفسح المجال أمام أشخاص متصالحين مع الشعب، وفق تصريحه.

وتابع «يجب القطع مع القيادات السياسية بما فيها راشد الغنوشي''، موضحا أنه أخطأ ويتحمل كآخرين جانبا كبيرا من المسؤولية عن تطورات الأوضاع في البلاد.

ويرى القيادي في حزب النهضة أن استهداف حركة النهضة في حراك 25 يوليو مفهوم لأنها تتصدر المشهد السياسي في البلاد منذ 10 سنوات وهي العنصر الدائم في الحكم.

،عرضت قناة «مداد نيوز»، تقرير بعنوان «لماذا سقط الإخوان عربيا»، حيث خرج التونسيون ومن قبلهم المصريون للإطاحة بتنظيم الإخوان، الذي أثبت فشله في كل مكان، وكذلك عدم قدرته على قيادة الدول أو المشاركة في العملية السياسية، لافتقاره للأجندة الوطنية والانتماء الحقيقي لأي بلد.

وبحسب التقرير، فإن التنظيم يسعى دائما إلى تنفيذ أجندات غير وطنية بأهداف وتمويلات مشبوهة من الخارج، لإسقاط الدولة الوطنية والتحكم بها بشكل تام.

كل هذا الفساد دفع الشعوب للخروج ضد تنظيم الإخوان في وليبيا وتونس، لاستعادة بلدانهم من التنظيم.

المصرى اليوم

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