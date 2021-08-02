★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

■ رصدت المواقع المعتمدة والمتابعة لحركة بيع ورواج الكتب بعمل قوائم قصيرة ومطولة للكتب الأكثر مبيعًا بين عامى 2020 و2021، وقد تنوعت هذه الكتب بين الأدب والسيرة الذاتية والكتب الفكرية والشعر والتاريخية وكتب الأطفال وغيرها.

غلاف الكتاب

■ وهناك أيضا كتاب رقائق القرآن للكاتب إبراهيم عمر السكران من الكتب، التى استطاعت أن تحقق رواجًا كبيرًا خلال العام المنقضى. وقد صدر لأول مرة خلال عام 2014، ومن ثمً توالت طبعاته الورقية حتى عام 2017، عن دار الحضارة للنشر والتوزيع بالسعودية. يضم الكتاب مجموعة خواطر دينية، كتبها «السكران» حول دين الإسلام والقرآن ويوم القيامة وما يأمرنا به الله عز وجل فى الدنيا، تاركًا نظرة تأملية فيما يجب أن يسير عليه الإنسان فى حياته ويتبعه مع المحيطين به حتى يجده بعد مماته.

غلاف الكتاب

■ أما كتاب «حالات نادرة» للكاتب عبدالوهاب السيد الرفاعى فهو يضم حالات نادرة قصص غريبة تدور أحداثها حول مراهقات كويتيات، وقد صدر لأول مرة فى عام 2011، عن دار نوفا بلس للنشر والتوزيع. يأتى ضمن قوائم الكتب التى تهتم بتناول قضايا وموضوعات خاصة بالمرأة، لكن الوضع هنا يختلف بسبب خصوصيته فى اختيار شريحة محددة من النساء، وفقًا للزمن والسن والمكان؛ حيث إنه يسلط الضوء على قصص نادرة وغريبة لفتيات مراهقات يعشن فى الكويت.

غلاف الكتاب

■ ومن بين الكتب الـ100 الأكثر مبيعًا فى الوطن العربى كتاب لأنك الله: رحلة إلى السماء السابعة للكاتب على بن جابر الفيفى وقد صدر، لأول مرة خلال عام 2016، عن دار الحضارة للنشر والتوزيع بالسعودية. يتناول الكتاب الحديث عن أسماء الله الحسنى وقدرته ونعمه وفضله على الإنسان، بلغة مبسطة وسهلة مثلما حرص الكاتب على توجيهه لعدة شرائح مختلفة فى المجتمع، ليكون بمثابة بوصلة لتحقيق السعادة والرضا وزيادة الإيمان بالقدر واختيارات الله.