ذاكرة الكتب .. «زيارة جديدة للتاريخ».. كتاب يرصد أسرار لقاءات «هيكل» لكبار رجال العلم والسياسة فى العالم

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الكتاب الذى نتحدث عنه اليوم «زيارة جديدة للتاريخ» للكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل هو ذاكرة سياسية مؤرخة بمعنى الكلمة.. لأنه يحوى، من خلال أسلوب هيكل المميز، مقابلاته مع رجال العالم الذين لعبوا أدوارًا خطيرة فى رسم السياسات وتوجيه الأحداث مثل خوان كارلوس، أندربوف، مونتجومرى، نهرو، شاه إيران، دايفيد روكفلر. حيث يعرض بأسلوبه المشوق القضايا التى ناقشها معهم وانعكاساتها على الوطن العربى.

ويحتوى الكتاب ذات النكهة المختلفة فى تاريخ الأستاذ، الذى جرت كتابة فصوله سنة 1985،على الكثير من المعلومات والخبايا والأسرار التى أثرت فى التاريخ لم يكن من الممكن أن يعرفها أحد قط إلا من شارك فى صناعتها أو على الأقل كان شاهدًا على صنعها. حيث يقول هيكل: «وأشهد أننى كنت سعيد الحظ بمن التقيت، فلقد أتاحت لى ظروفى أن أرى قمم عالمنا المعاصر الحديث، وأحيانًا قد عشت وسطها أراقب وأتابع مدركًا ومفكرًا ومتأملًا فيما بينى وبين نفسى أن الأيام قد منحتنى شرف أن أتتلمذ على التاريخ نفسه بواسطة صانعيه أو المشاركين مباشرة فى عملية صنعه».

بداخل الكتاب الكثير من المعلومات والأسرار التى أثرت فى التاريخ لم يكن من الممكن أن يعرفها أحد إلا من شارك فى صنعها أو على الأقل كان شاهدًا على صنعها.

يقول هيكل عن لقائه مع الملك الإسبانى خوان كارلوس: وصلت موعدى مع ملك إسبانيا متأخرا ثلث ساعة، كان موعدى مع الملك عند الظهر تماما من يوم الخميس العاشر من مارس 1983، وبينما السيارة تدور فى الساحة التى يطل عليها قصر «زرزويلا» المقر الرسمى للملك، لكى تتوقف أمام الباب لمحت عند مدخله الجنرال «ساينو فرنانديز كامبو» رئيس سكرتارية الملك ينظر فى ساعته والقلق على ملامحه، ونزلت مسرعا لا أعرف كيف أعتذر.

ومن أهم من التقاهم هيكل العالم آينشتاين، حيث استقبل آينشتين هيكل فى منزله ووصفه هيكل حين رآه لأول وهلة: «ملابسه لا علاقة لها بجسمه كأنها صنعت منذ عشرات السنين لرجل غيره ثم اختلفت مقاييسها مع الزمن مع حجم لابسها الآن».. لقاء عفوى تخلى فيه عن الرسميات كعادته، وهو رجل معروف عنه التلقائية والبساطة وعدم العناية بالأناقة وما أكثر الصور التى أخذت له يبدو فيها بملابس لا تناسب عالما جليلا هز عروش الفكر والعلم فى القرن العشرين حتى غدا أعظم شخصية علمية فى التاريخ بلسان أعلام عصره. سأل آينشتين هيكل عن عبارة قرأها فى جريدة أمريكية- وهى تصريح لهيكل- عقب ثورة يوليو 1952 وفحواها «أن نجيب لم يصنع الثورة ولكن الثورة فى مصر هى التى صنعت نجيب»، وأن نجيب ما هو إلا واجهة وأن السلطة فى يد شخص وجد صعوبة فى تذكر اسمه، جمال عبدالناصر وصادق هيكل على هذا الكلام، ثم أردف: ما الذى تنوون فعله بأهلى؟ أهلى من اليهود الذين يعيشون فى إسرائيل. وخرج الرجلان يمشيان فى كنف الغابة المجاورة حيث تعرت الأشجار كالعادة من أوراقها ورسمت لوحة سريالية لألوان تتراوح بين الصفرة والدكنة، بعضها رطب وبعضها يابس وتلك تقاليد الشتاء من لدن الطبيعة.

كانت نتيجة لقاء هيكل بآينشتين أن حمله رسالة شفوية إلى محمد نجيب وإلى عبدالناصر، هل هما مستعدان للسلام؟ وما هى شروطهما؟ وما هو الأسلوب الذى يجدانه كفيلا بتحقيق ذلك والجهة الدولية الوسيطة؟ وإن كانا كذلك فهو سيسعى عن طريق من يعرفهم من يهود على غير شاكلة بيجن (كان العالم الكبير يثق فى بن جوريون ويصفه بالطيب) لحل الصراع العربى الإسرائيلى. لم تجب القيادة المصرية آينشتين، فقد كان العنف الإسرائيلى سيد الميدان ووقعت الغارة على غزة فى فبراير 1955 وربما شعر بالخجل. لكن أثناء لقاء نهرو بعبدالناصر عام 1953 كشف نهرو عن رسالة تسلمها من برتراند راسل من آينشتين ليسلمها لعبد الناصر يتساءل فيها عن مصير الرسالة التى بعثها مع صديق لعبدالناصر.

الجميل فى لقاء هيكل بالعالم أنه نقل الموقف الفلسطينى والعربى بأمانة وصراحة ودقة وشرح له ما خفى عنه بحكم انشغاله العلمى والتعتيم الإعلامى الممارس هناك وقال له بالحرف «ليس لنجيب ولا لعبدالناصر مشكلة مع اليهود كيهود بل مع إسرائيل وخططها التوسعية ضد العرب والفلسطينيين».

لم يعش بعدها آينشتين طويلا، فقد مات عام 1955 وأخذ الصراع العربى الإسرائيلى أبعادًا مأساوية ووقع ما كان يخشاه «أخشى على روح إسرائيل من وطن إسرائيل».

وفى جزء آخر من الكتاب يظهر هيكل إعجابه الكبير بالزعيم السوفيتى فيقول: حديثى الآن عن الزعيم السوفيتى السابق «يورى أندروبوف»، ومن المنطلق أن نركز عليه دون أن نشرد طويلا وراء الحديث عن الفرص الضائعة والأحلام والأوهام، يكفينا أو بالأحرى يكفينى أن أقول إننى أعتقد أن حكم «أندروبوف» الذى اختصره الموت إلى عامين أو أقل فى الكرملين كان فرصة ضائعة.

ويضيف: «يكفينى أن أقول إننى أحسست، من خلال لقاءات مع أندروبوف، ومن خلال أحاديث معه ومن خلال احتكاك عملى بفكره وأسلوبه أنه لو قدر له أن يعيش أطول لكان من حقنا أن نجد ساحة دولية تختلف عما نراه أمامنا اليوم، وبالتالى فإن موته المبكر بفشل الكلى فى أداء وظيفتها وانهيار القلب بعدها كانت كلها عناصر فرصة ضاعت فى وقتها ولأ أظنها سوف تسنح مرة أخرى فى وقت قريب».

استطاع الأستاذ هيكل أن يحصل على الكثير من المعلومات التى ساهمت فى ثقل الذاكرة السياسية الكبيرة التى يتمتع بها كاتب بحجم الأستاذ الراحل.

وعن الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل فقد ولد فى 23 سبتمبر عام 1923 فى القاهرة بمصر، وكان من أبرز الصحفيين والكتاب السياسيين فى مصر، استطاع أن يكون له رصيد صحفى كبير جدًا من أول يوم قد عمل بالصحافة عام 1942 واستمر فى العطاء ليبرز دوره الكبير فى القرن العشرين، ليصبح من أكبر الصحفيين الذين صاغوا السياسة العربية.

اعتزل هيكل الكتابة السياسية عام 2003 على الرغم من توهج مقالاته وكتبه السياسية التى وصلت إلى العالمية. وحينما أتم عامه الثمانين قرر الاعتزال.

وبعد أحداث الخامس والعشرين من يناير عاد هيكل مرة أخرى إلى العمل الصحفى من خلال العمود الأسبوعى بجريدة الأهرام، وهو بعنوان بصراحة ليحلل الأحداث الواقعة بعد الإطاحة بالرئيس المصرى المخلوع محمد حسنى مبارك.

توفى محمد حسنين هيكل فى السابع عشر من فبراير عام 2016.