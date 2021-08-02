مبادرة جديدة للم الشمل ونبذ التعصب بين الاهلي والزمالك

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تتبني وزارة الرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي مبادرة جديدة لنبذ التعصب وازالة حالة الاحتقان بين القطبين الاهلي والزمالك سواءعلي مستوي الادارة او الجماهير وذلك من خلال دراسة اصدار بيان مشترك بين الوزارة والزمالك والاهلي اسوة بالبيان الرسمي الذي انهيازمة سحب تهنئة تتويج الأهلي ببطولة افريقيا.

ياتي هذا بعدما تأججت شدة الخلاف والصراع بين الاهلي والزمالك خلال الساعات القليلة الماضية علي خلفية تصريحات سيد عبدالحفيظمدير الكرة وتهكمه علي الزمالك وتهديده للمنظومة الكروية واعلانه رفض ناديه خوض مبارياته وفقا للجدول مما اضطر اتحاد الكرة لتعديلالجدول مره أخري والبيانات المتبادله بين الناديين.