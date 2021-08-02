اليابان تنجح في احتواء كورونا بالأولمبياد

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تشهد العاصمة اليابانية طوكيو، ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأولمبياد، بسبب تفشي سلالة «دلتا» الأكثر عدوى في أنحاء اليابان.

ومع ذلك، يبدو أنه تم احتواء حالات العدوى المرتبطة بالفعاليات نسبيا، حتى الآن.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، أنه حتى الآن أعلن المنظمون عن 276 حالة إصابة بكورونا، بين الأشخاص المرتبطين بالأولمبياد، بما في ذلك 24 رياضيا، من بين أكثر من 11 ألف رياضي من المتوقع أن يشاركوا.

وقال المنظمون، اليوم الاثنين، إنه من بين أكثر من 400 ألف فحص، تم إجراؤها حتى الآن للرياضيين والمعنيين بالأولمبياد، كان معدل الإصابة 02ر0% فقط.

وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية، مارك أدامز، للصحفيين اليوم الاثنين: «هناك فصل بين الرياضيين والمشاركين المختلفين والسكان.. لا يمكن تقليل المخاطر إلى الصفر، لكن لدينا كتيبات التعليمات التي ساعدتنا جيدا على تقليل هذا الخطر، بقدر ما نستطيع».

وتحدد الكتيبات تدابير وقواعد الوقاية من كورونا، لكل مشارك في الأولمبياد، بما في ذلك الرياضيين والمسؤولين ووسائل الإعلام.