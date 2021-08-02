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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس أحمد مجاهد مايلي: توجيه الشكر للجهاز الفني و الاداري و الطبي للمنتخب الأوليمبي على ما قدموه خلال فترة عملهم التي تنتهي بنهاية الدورة الأوليمبية وذلك بعد حصولهم على بطولة إفريقيا المؤهلة للدورة الأوليمبية و خاضوا مباريات صعبة و نجحوا في الصعود بالفريق لربع النهائي متخطين الأرجنتين و أستراليا و كان الخروج أمام المنتخب البرازيلي حامل اللقب

وقرر الجبلاية احالة التقرير النهائي للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق فور وروده للإدارة الفنية لدراسته و الاستفادة من التجربة.

وقر اتحاد الكرة صرف جميع المستحقات لأفراد الفريق الأوليمبي بعد ورود التقرير الفني و الإداري فضلا عن رسال التقرير التفصيلي للجنة الأوليمبية المصرية في أقرب وقت ممكن.