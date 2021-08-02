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بحث سفير العراق في القاهرة أحمد نايف الدليمي، مع رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، سُبل تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ودفعها إلى آفاق أرحب، مستعرضين خلال اللقاء، الوضع السياسي في العراق، وآلية عمل مجلس النواب العراقي في تشريع القوانين، التي تصب في خدمة الشعب العراقي بجميع أطيافه، كما نقل تحيات رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وأكد الدليمي خلال اللقاء، على ضرورة تبادل الخبرات بين المجلسين في مجال صياغة التشريعات القانونية والدستورية، وكذلك تفعيل اللجان البرلمانية بين العراق ومصر

وتم التطرق خلال الاجتماع، إلى ضرورة مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار المناطق المحررة من دنس عصابات داعش الارهابية، خاصة ان العراق قد انتقل فعلياً، من مرحلة محاربة الارهاب، إلى مرحلة إعادة الاعمار والبناء، والاستفادة من الخبرات المصرية، خاصة بعد تحقيق مصر لطفرة عمرانية كبيرة.

هذا وقد تم التأكيد خلال اللقاء على الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى القاهرة، ورغبته بلقاء المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق.