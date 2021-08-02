أخبار عاجلة

أوزبكستان تعلن استقبال 46 طائرة أفغانية تحمل مئات الجنود الفارين من بلادهم -
موسكو: لافروف يبحث مع بلينكن الوضع في أفغانستان -
أمين البحوث الإسلامية: معرض الإسكندرية للكتاب يساهم في بناء جيل قادر على تحقيق التنمية -
سفير بوروندي يلتقى «الطيب»: نسعي لإنشاء مركزا للأزهر لتعليم ونشر اللغة العربية -
تركيا تجلي 324 شخصا من أفغانستان مع احتدام الاضطرابات -
البنتاجون: القوات الأمريكية والدولية تعمل على تطهير مطار كابول -
السيسي يوجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب قبل بدء الدارسة -
بولندا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل بسبب خلاف حول استعادة ممتلكات لليهود -
نتيجة الثانوية العامة مباشر .. بالاسم ورقم الجلوس ومشاهدة مؤتمر وزير التربية والتعليم -
روسيا : طالبان ضمنت العفو للقوات الأفغانية ولن يكون هناك عمليات تطهير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

سفير العراق: تحولت لطفرة عمرانية ولدينا رغبة للاستفادة منها في إعادة الإعمار

Print
سفير العراق: مصر تحولت لطفرة عمرانية ولدينا رغبة للاستفادة منها في إعادة الإعمار سفير العراق: تحولت لطفرة عمرانية ولدينا رغبة للاستفادة منها في إعادة الإعمار

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث سفير العراق في القاهرة أحمد نايف الدليمي، مع رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، سُبل تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ودفعها إلى آفاق أرحب، مستعرضين خلال اللقاء، الوضع السياسي في العراق، وآلية عمل مجلس النواب العراقي في تشريع القوانين، التي تصب في خدمة الشعب العراقي بجميع أطيافه، كما نقل تحيات رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وأكد الدليمي خلال اللقاء، على ضرورة تبادل الخبرات بين المجلسين في مجال صياغة التشريعات القانونية والدستورية، وكذلك تفعيل اللجان البرلمانية بين العراق ومصر

وتم التطرق خلال الاجتماع، إلى ضرورة مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار المناطق المحررة من دنس عصابات داعش الارهابية، خاصة ان العراق قد انتقل فعلياً، من مرحلة محاربة الارهاب، إلى مرحلة إعادة الاعمار والبناء، والاستفادة من الخبرات المصرية، خاصة بعد تحقيق لطفرة عمرانية كبيرة.

هذا وقد تم التأكيد خلال اللقاء على الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى القاهرة، ورغبته بلقاء المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ردا على الشائعات.. «الهجرة» تنظم زيارة إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لوفد أبناء المصريين بالخارج

ردا على الشائعات.. «الهجرة» تنظم زيارة إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لوفد أبناء المصريين بالخارج

بعد زيارتهم المسجد.. وفد أبناء المصريين بالخارج: «الفتاح العليم» إنجاز عظيم في العمارة الإسلامية

بعد زيارتهم المسجد.. وفد أبناء المصريين بالخارج: «الفتاح العليم» إنجاز عظيم في العمارة الإسلامية

مباشر المصري ضد سموحة .. صراع المربع الذهبي

مباشر المصري ضد سموحة .. صراع المربع الذهبي

مصرع شاب وإصابة آخر بصعق كهربائي في كفر الشيخ

مصرع شاب وإصابة آخر بصعق كهربائي في كفر الشيخ