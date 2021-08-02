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تأجيل محاكمة 215 متهما في «كتائب حلوان» لـ 13 سبتمبر

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تأجيل محاكمة 215 متهما في «كتائب حلوان» لـ 13 سبتمبر تأجيل محاكمة 215 متهما في «كتائب حلوان» لـ 13 سبتمبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الاثنين، محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان» لجلسة ١٣ سبتمبر.

جاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

المصرى اليوم

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