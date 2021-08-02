عبدالرحمن مجدي معلقًا على قرار إيقافه: «غريب جدًا التوقيت..أنا معملتش حاجة»

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رد عبدالرحمن مجدي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي، على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن إيقافه وتحويله للتحقيق.

وكتب عبدالرحمن مجدى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «غريب جدا التوقيت وغريب انتشار شائعات وأكاذيب لا أساس لها بهذا الشكل، أنا معملتش حاجة وردي مساء اليوم».

وكان اتحاد الكرة أصدر بيانًا رسميًا يعلن من خلاله إيقاف عبدالرحمن مجدي وتحويله للتحقيق، وجاء نص البيان على النحو التالي:

«في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم فإنه أثناء تواجد المنتخب الأولمبي في اليابان وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة، تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي فحواها الإساءة لإحدى العاملات بالفندق، وعلى الفور تم استبعاد اللاعب نهائيا رغم تأكيده أنه لم يقصد الإساءة، ومن الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة والثقافة، وتم التحقيق بعد المباراة واحتواء الأمر، حرصًا على التركيز وتوفير الاستقرار لباقي اللاعبين، وانتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا، ثم للقرية الأولمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي، ثم توجهنا للمطار ومنه للقاهرة، وبعد أن عاد الفريق بسلامة الله قررنا إيقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق واتخاذ القرار النهائي بشأنه لعدم التزامه واختراقه للقواعد».