محافظ شمال سيناء يتفقد سير العمل في تنفيذ محور الفاتح بالعريش

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قام الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الاثنين، يرافقه المهندس حسام الشريف مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، وعيد بكير سكرتير مجلس مدينة العريش، بتفقد بدء العمل في تنفيذ محور الفاتح بالعريش الذي بدأ اعتبارًا من يوم السبت الماضي من بوابة العريش الغربية حتى شارع الخزان الذي يربط بين شارعى البحر وأسيوط.

واستعرض المحافظ الأعمال الجارية في مناطق تنفيذ المحور الساحلى بداية من تقاطع شارع العشرين حتى المساعيد، كما تفقد شارع أسيوط والشوارع العرضية التي تربط بينه وبين شارع البحر في نطاق المحور الساحلي، حيث أكد على وجود الشوارع والطرق البديلة لضمان سهولة الحركة والمرور خلال فترة التنفيذ حتى انتهاء الأعمال في هذا المحور.

وحث المحافظ الجهات العاملة على سرعة الإنجاز والانتهاء من الأعمال وتنفيذ المحور في المواعيد المحددة لمراحل التنفيذ.

وشدد على تواجد ممثلي جميع المرافق الخدمية والجهات المعنية لاستكمال المرافق والخدمات اللازمة بالتزامن مع تنفيذ الأعمال في نطاق كل محور حرصًا على مصالح المواطنين وعدم التأثر من الخدمات والمرافق الموجودة، مشيرًا إلى أن تطوير المحور الساحلى يبدأ من منطقة الميدان عند بوابة العريش الغربية حتى شارع الخزان كمرحلة أولى، وتتبعها المرحلة الثانية من شارع الخزان حتى منطقة الخلفاء الراشدين.

والتقى المحافظ مع عدد من أهالى مناطق العمل، حيث أكد مجددا أنه تم وضع مصالح المواطنين في المقدمة، موضحًا أنه تم توفير طريق بديل لحين انتهاء الأعمال يبدأ من شارع الحسين بالمساعيد مرورًا بشارع أسيوط حتى التقائه مع شارع البحر عند شارع الخزان ليتجه إلى شارع الفاتح مرة أخرى أو مواصلة السير إلى منطقة الفواخرية ووسط المدينة.

وناشد المحافظ المواطنين التعاون التام أثناء العمل في المحاور، والالتزام بالتعليمات وتغيير خطوط السير لسرعة إنجاز الأعمال وتسهيل حركة المرور حتى يتم الانتهاء من المحاور الثلاثة لتطوير مدينة العريش بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأكد على انتظام خطة العمل في محاور العريش، حيث بدأ العمل في المحور الأول الساحلي من منطقة السكاسكة حتى الريسة شرق العريش منذ حوالى شهر، وبدأت المرحلة الحالية لتطوير المحور الساحلى من بوابة العريش الغربية حتى شارع الخزان ثم إلى منطقة الخلفاء الراشدين.

وأشار إلى مسؤولية مجلس مدينة العريش في الإشراف على تنفيذ المحاور ومتابعة مجموعات العمل وإنهاء المرافق المختلفة في كل مرحلة تباعًا.