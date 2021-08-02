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"مسام" ينتزع أكثر من 1,200 لغم في اليمن خلال أسبوع

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زرعها الحوثي في المناطق السكنية والمدارس والطرقات

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في حفظ حياة الآلاف من الأبرياء اليمنيين، من خلال مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، التي زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية في المناطق السكنية والمدارس والطرقات في مختلف محافظات اليمن.

وتمكّن المشروع خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو 2021م من انتزاع 1.240 لغمًا، تنوعت ما بين 7 ألغام مضادة للأفراد، و894 لغمًا مضادًا للدبابات، و336 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

وقد نُزع في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع 23 لغمًا مضادًا للدبابات و 9 ذخائر غير متفجرة، إضافة إلى نزع 12 لغمًا مضادًا للدبابات و19 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج تمكن فريق "مسام" من نزع 17 لغمًا مضادًا للدبابات و8 ذخائر غير متفجرة، إلى جانب نزع 3 ألغام مضادة للأفراد و3 ألغام مضادة للدبابات و50 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بالمحافظة ذاتها.

ونزع 163 لغمًا مضادًا للدبابات و70 ذخيرة غير متفجرة ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في محافظة مأرب، وفي مديرية بيحان بمحافظة شبوة نجح فريق "مسام" من نزع 284 لغمًا مضادًا للدبابات و98 ذخيرة غير متفجرة و3 ألغام مضادة للأفراد و3 عبوات ناسفة.

وفي محافظة تعز تمكن الفريق من نزع 45 لغمًا مضادًا للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في مديرية الوازعية، فيما نزع 28 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة في مديرية المخا، إضافة إلى نزع 51 لغمًا مضادًا للدبابات و20 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 268 لغمًا مضادًا للدبابات و58 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه من الألغام منذ بداية المشروع 265 ألفًا و37 لغمًا، في حين يواصل الفريق تطهير الأراضي اليمنية والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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