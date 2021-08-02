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«البيطريين»: مجلس النقابة يصدَّق على لائحة المنح العلاجية الجديدة (تفاصيل)

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«البيطريين»: مجلس النقابة يصدَّق على لائحة المنح العلاجية الجديدة (تفاصيل) «البيطريين»: مجلس النقابة يصدَّق على لائحة المنح العلاجية الجديدة (تفاصيل)

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أعلن الدكتور أحمد خيرى، مقرر لجنة العلاج بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عن التصديق على تعديلات اللائحة الخاصة بمنح علاج أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين، موضحًا أن التعديلات تضمنت صرف 100% من المنحة العلاجية، إذا كان المستفيد العضو نفسه، و50% في حالة مرض الزوج، أو الزوجة، أو الأبناء دون سن الـ21 سنة، وكذلك لأرملة الطبيب المتوفى وأولاده من هم دون 21 سنة.

وأوضح خيرى، أن الحالات المرضية تم زيادتها من 17 إلى 80 حالة يتم دعمها ماليا من النقابة، لافتًا إلى أن الهدف من إجراء تعديلات على لائحة العلاج هو المساهمة في رفع الأعباء الاقتصادية والنفسية عن كاهل الأطباء البيطريين، الذين يمرون بظروف مرضية أو أي من ذويهم المقربين، كمساهمة رمزية من النقابة العامة للأعضاء في محنهم.

وأكد الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن الأعضاء الراغبين في الحصول على المنحة العلاجية لحالات مرضية غير مدرجة باللائحة، يمكنهم التقدم بطلب للنقابة، ويتم عرضه على لجنة العلاج بحضور عضوين على الأقل من أعضاء اللجنة من بينهم مقررها لتقييم المنحة العلاجية للعضو، مشيرًا إلى أن التعديلات ضمت العديد من الحالات المرضية الجديدة، فضلا عن الاهتمام بأسر الأطباء البيطريين وخاصة أسر المتوفين منهم وفاءا من النقابة لهم ولذكراهم.

المصرى اليوم

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