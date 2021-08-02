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يلحق به أحمد فهمي.. محمد نور يغني «نجمه معدية» مع تريزيجيه في «الجيم» ()

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يلحق به أحمد فهمي.. محمد نور يغني «نجمه معدية» مع تريزيجيه في «الجيم» (فيديو) يلحق به أحمد فهمي.. محمد نور يغني «نجمه معدية» مع تريزيجيه في «الجيم» ()

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شارك الفنان محمد نور بفيديو من داخل صالة الألعاب الرياضية ويغني أحدث أغنياته مع فرقته «واما» بصحبة لاعب كرة القدم محمود تريزيجه.

وعلّق على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»: «نزلت من الدائري حلو الوش يا ناس دائري لا مش ممكن لا تبهيري عالي الجو الجو، حبيبي العسل تريزيجيه».

فيما كرر فعلته الفنان أحمد فهمي، ونشر عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»، من داخل «الجيم» ويغني نفس الأغنية وهي «نجمة معدية»، ويعلق «نور» على الفيديو قائلًا: «عسل».

تعاونت فرقة «واما»، والتي تضم أربعة فنانين «فهمي» و«نور» وأحمد الشامي ونادر حمدي، مع عزيز الشافعي الذي كتب الأغنية ولحنها، وتوما وهو من تولى مسؤولية التوزيع الموسيقي والميكساج والماستر لإطلاق أغنيتهم، فيما أخرج فيديو الأغنية شادي قاسم.

وخرجت الأغنية تحت عنوان «نجمة معدية»، والتي تحكي قصة مرور فتاة جميلة بسيارتها بجوار أعضاء فرقة «واما»، ليقعون في غرامها ما يدفعهم لاتباعها حتى يصلون إلى الساحل الشمالي.

وتقول بعض كوبليهات الأغنية: «نجمة معدية ودي غير الكل معدية دي قمر بيطل على العالم ومحدش عارف مين ديه.. فجأه لقينا نفسنا في الساحل عالي الجو الجو عالي».

حصدت الأغنية نسبة مشاهدة عبر قناتهم الرسمية بـ«اليوتيوب» حوالي2 مليون مشاهدة إلى الآن.

المصرى اليوم

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