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توفير 100 وحدة سكنية للمواطنين بمدينة رأس غارب ضمن مبادرة حياة كريمة (تفاصيل)

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توفير 100 وحدة سكنية للمواطنين بمدينة رأس غارب ضمن مبادرة حياة كريمة (تفاصيل) توفير 100 وحدة سكنية للمواطنين بمدينة رأس غارب ضمن مبادرة حياة كريمة (تفاصيل)

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أعلنت محافظة البحر الأحمر شراء 100 وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي لصالح صندوق إسكان محافظة البحر الأحمر لطرحها على المواطنين بمدينة رأس غارب كمسكن اقتصادي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أكد اللواء حامد أحمد حامد رئيس مدينة رأس غارب أن مساحة الوحدة تصل إلى 90 متر مربع بإجمالي تكلفة 208 الف و593 جنيه، ويتم دفع مقدم 10 آلاف جنيه وقسط شهري 661 جنيهًا.

وفي ذات السياق، أفاد رئيس المدينة أنه سيتم فتح باب التقدم للحصول على الوحدات اعتباراً من الغد 3 أغسطس 2021 حتى 19 أغسطس 2021 ويحق للفئات الآتية التقدم للحصول على تلك الوحدات (متزوج _ أعزب _ آنسه _ أرملة _ مطلقة _ ذوي الاحتياجات الخاصة)، مشيرًا إلى ضرورة وجود الضوابط والشروط صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة ميلاد ومحل الإقامة رأس غارب، أو إقامة ١٥ سنة للوافدين وبالنسبة للمطلقات (قسيمة طلاق مر عليها عامان) وبالنسبة للأرملة (شهادة وفاة الزوج، قسيمة الزواج).

وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة (شهادة التأهيل وشهادات دراسية (ابتدائي، اعدادي، ثانوي) لغير المواليد وخطاب جهة العمل للموظف، برنت تأميني لغير العاملين بالقطاع العام أو الحكومي، وبالنسبة للأعزب (لا يقل السن عن ٢٥ سنة)، بالنسبة للآنسة (لا يقل السن عن ٣٥ سنة).

المصرى اليوم

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